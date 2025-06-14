Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією за домовленостями зі Стамбула

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

14 червня Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими, що стало результатом домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На переговорах 2 червня сторони узгодили обмін у форматі 1000 на 1000, а також додатковий обмін 200 на 200 військовополоненими. Це був другий обмін такого масштабу. Окрім того, було погоджено репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. Проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви, підкресливши, що інформація про початок повернення тіл або репатріаційних заходів з боку РФ є неправдивою.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялися у Стамбулі. Тоді додому повернули військових віком до 25 років. Наступного дня, 10 червня, відбувся обмін тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими, а другий етап цього обміну пройшов 12 червня. Через питання безпеки кількість повернутих не розголошується до завершення всього процесу.

11 червня також відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міністерство оборони РФ повідомило, що Москва отримала натомість 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі сторони погодили репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.