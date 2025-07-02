В Україні запроваджено новий стандарт напруги 230 В з 1 липня 2025 року

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно запроваджено новий стандарт напруги в електромережі – тепер він становить 230 вольт, замість попередніх 220 вольт. Це рішення було ухвалено Національною комісією, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зміна стандарту відповідає європейським нормам щодо якості електроживлення. Відтепер в Україні діє номінальна напруга 230/400 В, що є загальноприйнятим стандартом у країнах Європейського Союзу.

Однією з ключових новацій є встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги – від 207 до 253 вольт, що становить ±10% від номінального значення 230 В.

У НКРЕКП зазначають, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання по всій країні.

“Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.” – НКРЕКП

Отже, перехід на новий стандарт напруги є важливим кроком у гармонізації української енергосистеми з європейськими нормами та підвищенні надійності електропостачання для споживачів.