Виявлено схему незаконного виведення підприємств з-під санкцій у Київській та Житомирській областях

Про це на сайті пресслужба Національної поліції України

У Київській та Житомирській областях правоохоронці висунули підозри 19 особам, які, за даними слідства, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну незаконно вивели з-під санкцій РНБО підприємства видобувної галузі. Один із підозрюваних вже затриманий. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Згідно з інформацією, стратегічно важливі підприємства, вартість яких становить близько 1 мільярда гривень, були незаконно виведені з-під санкцій за допомогою українського бізнесмена та його спільників.

“Попри санкції та арешт майна, кар’єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи – їх переробляти, а прибутки – надходити за кордон, зокрема до Російської федерації. Завдяки застосуванню нових методик та підходам отримання доказової бази, а також інструментам, спрямованих на відстеження та повернення незаконно здобутих активів за кордоном, поліцейські встановили 19 учасників оборудки – від організаторів-вигодонабувачів до виконавців. Серед них – керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій”, – сказано у повідомленні. – Пресслужба Національної поліції України

Всі учасники “гранітної схеми” отримали підозри, а організатора – українського бізнесмена – взяли під варту. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів справи.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Доказову базу правоохоронці збирали протягом 8 місяців. У рамках кримінального провадження накладено арешти на активи надровидобувних підприємств, які належать до підсанкційної групи компаній. Це включає понад 130 одиниць спеціальної техніки, земельні ділянки та об’єкти нерухомості, а також спеціальні дозволи на користування надрами.

Згідно з інформацією Нацполіції, одразу після початку вторгнення один із російських підприємців, який раніше володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Ці підприємства займалися видобутком і переробкою корисних копалин у Київській та Житомирській областях, що дозволило уникнути санкцій, хоча фактичний контроль залишився у російського бізнесмена.

Після введення санкцій РНБО активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який став новим “обличчям” підсанкційного бізнесу.

Для легітимізації співпраці у вересні 2023 року сторони підписали “меморандум” про передачу частки корпоративних прав, що формально виглядало як партнерство, але фактично продовжувало російський контроль за українськими надрами.

Водночас була створена чітка організаційна структура, до якої увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи. Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та контролювали фінансові потоки.

Комунікація відбувалася через спеціальні засоби зв’язку, які не фіксувалися базовими станціями мобільних операторів. Більшість важливих рішень ухвалювалися в київському офісі українського бізнесмена, де, за даними правоохоронців, узгоджувалися всі етапи злочинних дій.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції продовжують виявляти активи, що контролюються російськими громадянами та маскуються через підставних власників.