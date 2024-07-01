Ворог збільшує комунальні тарифи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) з метою прискорення процесу паспортизації. Відомо, що субсидії можуть отримати лише ті, хто має громадянство Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росія продовжує робити мешканців тимчасово окупованих територій все більш залежними від влади, знищуючи їх економіку. Нещодавно росіяни оголосили про підвищення комунальних тарифів на 15%, але нагадали, що субсидію можна отримати лише з російським паспортом.

Таким чином, Кремль використовує комунальні платежі як інструмент для досягнення своєї цілі – паспортизації регіону.

Варто зазначити, що всі захоплені території є дотаційними, і більшість населення не може собі дозволити платити встановлені Москвою тарифи. При цьому для Росії немає економічної доцільності підвищувати ці тарифи, але є “політичний інтерес”.