Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росія продовжує робити мешканців тимчасово окупованих територій все більш залежними від влади, знищуючи їх економіку. Нещодавно росіяни оголосили про підвищення комунальних тарифів на 15%, але нагадали, що субсидію можна отримати лише з російським паспортом.
Таким чином, Кремль використовує комунальні платежі як інструмент для досягнення своєї цілі – паспортизації регіону.
Варто зазначити, що всі захоплені території є дотаційними, і більшість населення не може собі дозволити платити встановлені Москвою тарифи. При цьому для Росії немає економічної доцільності підвищувати ці тарифи, але є “політичний інтерес”.
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