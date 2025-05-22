Продаж особистих речей Авраама Лінкольна на аукціоні за 7,9 млн доларів

На аукціоні в США було продано особисті речі Авраама Лінкольна на суму 7,9 мільйона доларів. Ці кошти допоможуть погасити борг Фонду Лінкольна, який виник після покупки колекції артефактів у каліфорнійської колекціонерки кілька років тому. Про це повідомляє агентство AP.

Аукціон включав 144 предмети, серед яких були унікальні речі, що належали Лінкольну. Наприклад, шкіряні рукавички, заплямовані кров’ю, які він мав у кишені в ніч свого вбивства, продали за 1,52 мільйона доларів. Також одна з двох хусток, які президент тримав при собі в той трагічний вечір, знайшла свого покупця за 826 тисяч доларів.

Серед лотів був і плакат “Розшукується” з фотографіями трьох підозрюваних у змові щодо вбивства Лінкольна, який пішов з молотка за 762 500 доларів. Найдавніший відомий зразок почерку президента з його зошита 1824 року продали за 521 200 доларів.

Організатори аукціону Freeman’s | Hindman зазначили, що кожен з предметів відображає важливі етапи життя Авраама Лінкольна – від його юності до трагічної смерті, підкреслюючи величезну історичну цінність та спадщину президента.

Фонд президента Лінкольна повідомив, що всі отримані кошти будуть використані для погашення боргу, а надлишок буде спрямований на догляд та експонування колекції. Борг виник у 2007 році, коли Фонд придбав 1540 артефактів для новоствореної Президентської бібліотеки та музею Авраама Лінкольна. Ці експонати мали привабити туристів, але збір коштів для погашення боргу йшов повільно.

Авраам Лінкольн, 16-й президент США, керував країною під час Громадянської війни та відіграв ключову роль у скасуванні рабства. 14 квітня 1865 року, через п’ять днів після капітуляції Конфедерації, він був смертельно поранений біля театру у Вашингтоні. Лінкольна вважають національним героєм США та одним з найвидатніших президентів в історії країни за численними опитуваннями.