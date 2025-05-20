Адміністрація Дональда Трампа планує використати близько 250 мільйонів доларів, виділених на іноземну допомогу, для організації депортації мігрантів з території США. Серед тих, кого хочуть повернути на батьківщину, є й українці. Цю інформацію оприлюднила газета The Washington Post, посилаючись на внутрішні документи адміністрації.

Згідно з документом, мігранти, які вирішать повернутися на батьківщину добровільно, отримають від уряду США фінансову допомогу у розмірі 1000 доларів. При цьому адміністрація намагається обійти ООН та її підрозділ – Міжнародну організацію з міграції, яка зазвичай допомагає мігрантам у поверненні додому. Натомість депортації планують проводити самостійно.

До категорії мігрантів, яких планують депортувати, входять українці, гаїтяни, афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. ООН виступає проти таких дій, оскільки це може загрожувати безпеці цих людей у їхніх країнах. Особливо це стосується мігрантів, які мають тимчасовий захист у США. Наприклад, для гаїтян адміністрація Трампа планує скасувати цей статус вже влітку 2025 року.

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішньої безпеки США запустило програму, яка передбачає покриття витрат на повернення додому мігрантам, які потрапили до країни нелегально.

Нелегальна міграція в кампанії Трампа

Нелегальна імміграція стала однією з ключових тем передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Він обіцяв зробити захист кордонів пріоритетом і депортувати мільйони мігрантів, якщо знову буде обраний президентом.

22 січня Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в’їзд іноземців, що намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон з Мексикою. 1 березня у Пентагоні оголосили про розгортання бригадної бойової групи Stryker та авіаційного батальйону загальної підтримки на цьому кордоні.