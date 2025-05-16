Адміністрація Дональда Трампа оголосила про продаж будівлі штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні, що стало частиною зусиль зі скорочення державної нерухомості. Ця інформація була оприлюднена Bloomberg.

Будівля, відома як Федеральна будівля Вілбура Коена, розташована неподалік від Національної алеї та всього за два квартали від Капітолію США. Історичний об’єкт площею близько мільйона квадратних футів, спочатку збудований для Адміністрації соціального забезпечення, також слугує офісами для Агентства США з глобальних медіа (USAGM) та Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб.

Цей продаж відбувається на фоні спроб Трампа закрити “Голос Америки” та інші пов’язані медіа, такі як Радіо Вільна Європа та Радіо Вільна Азія. Ці дії є частиною ініціатив, які підтримує радник Трампа, мільярдер Ілон Маск, з метою зменшення розмірів федерального уряду.

Крім “Голосу Америки”, на продаж також виставлені будівлі федеральних судів у Лос-Анджелесі та Клівленді, лабораторія Служби безпеки та інспекції харчових продуктів у Сент-Луїсі, а також штаб-квартира Управління житлового та міського розвитку у Вашингтоні.

Оголошення про продаж нерухомості з’явилися після того, як Адміністрація загальних служб (GSA) оприлюднила список з 443 об’єктів федеральної власності, які можуть бути продані. Хоча цей список був відкликаний через 24 години, GSA почала більш обережний процес продажу.

Згідно з інформацією Bloomberg, продаж відбувається за прискореною процедурою. Федеральні закони вимагають, щоб надлишкові об’єкти спочатку пропонувалися державним і неприбутковим організаціям, перш ніж їх виставлять на продаж приватним покупцям. Проте GSA стверджує, що прискорений процес дозволить уникнути регуляторних перешкод під час перевірки потенційних покупців.

Продаж будівлі “Голосу Америки” може призвести до того, що працівники та підрядники міжнародних новинних мереж залишаться без офісів, навіть якщо їм вдасться домогтися від Конгресу або судів скасування фінансових скорочень, запроваджених Трампом.

Федеральний суддя тимчасово зупинив закриття “Голосу Америки”, але пізніше апеляційний суд дозволив адміністрації Трампа продовжувати фінансування, поки група журналістів оскаржує своє звільнення.

Минулого року адміністрація Байдена уклала 15-річну угоду на оренду нового сучасного офісу для “Голосу Америки” у Вашингтоні. Однак у березні номінант Трампа на посаду керівника Агентства глобальних медіа скасував цю угоду.

Старший радник Карі Лейк охарактеризувала цю угоду як “непристойно дорогу”, посилаючись на вказівку Трампа скоротити діяльність до мінімуму. Вона також зазначила, що планує покладатися на кабельний канал One America News Network, який відомий своєю підтримкою Трампа, для забезпечення програм для державних мереж.