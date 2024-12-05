Служба безпеки України викрила 52-річного мешканця Житомирської області, який адміністрував Телеграм-канали для ухилення від призову. Як з’ясувалося, чоловік був завербований ФСБ і працював на підрив мобілізаційної кампанії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фігурант цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні і після втечі до рф планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ”, – йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваного відбулося у серпні 2024 року, коли він намагався перетнути річку Дніпро поблизу кордону з Білоруссю, щоб дістатися до Росії.

Розслідування встановило, що затриманий, колишній представник забороненої партії “Держава”, під керівництвом ФСБ створив мережу Телеграм-каналів, де надавав військовозобов’язаним інструкції для уникнення мобілізації.

Він пропонував маршрути втечі через лісові стежки та водойми, особисто розвідував прикордонні зони та позначав їх на картах, які передавав своїм клієнтам.

“Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до РФ через заздалегідь підготовлені маршрути “в обхід” контрольно-пропускних пунктів”, – уточнили в СБУ.

Після втечі чоловік мав намір брати участь у пропагандистських ефірах, виступаючи нібито від імені звичайних громадян України для дискредитації українських державних інституцій.

Слідчі СБУ повідомили підозрюваному про вчинення державної зради за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, його дії раніше кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період) і ч. 2 ст. 332 (незаконний перетин кордону). Матеріали справи передано до суду, а сам затриманий перебуває під вартою.

Операцію з викриття здійснили співробітники СБУ в Чернігівській області разом із прикордонною службою та за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.