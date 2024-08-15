Про це пише Politico.

Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу “повітря-поверхня” з’явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.

Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.

Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.

У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.

Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів.

Поки тривають переговори в Білому домі і Пентагоні, представник адміністрації попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України. Зокрема, необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.

За словами двох співрозмовників, Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями.

Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками.

Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.