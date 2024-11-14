Адміністрація Джо Байдена має намір надіслати до Конгресу запит на додаткову допомогу Україні, що може бути надана у 2025 фінансовому році.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Салліван зазначив, що протягом найближчих двох місяців адміністрація направить до Конгресу запит, щоб забезпечити для України фінансування, яке допоможе їй зміцнити позиції перед можливими переговорами.

“Ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона могла досягти найсильнішої позиції для ведення переговорів”, – підкреслив радник Білого дому.

Наразі Салліван не уточнив, у якому форматі буде запропоновано новий пакет фінансування. Проте він наголосив, що команда Байдена активно розглядає можливість пошуку додаткових ресурсів для підтримки України, вважаючи це «необхідним і логічним» кроком.

Також радник підтвердив, що уряд США повністю використовує всі раніше виділені Конгресом кошти для допомоги Україні, акцентуючи на важливості такого підходу для оборонної промисловості США.

“Це не ті долари, які перетнуть літаком океан. Це кошти, які інвестуються в американську оборонно-промислову базу”, – наголосив Салліван.

За словами Саллівана, більша частина виділених коштів використовується на створення нових озброєнь, що поповнюють запаси американської армії, замість ресурсів, переданих Україні.