Адміністрація президента США Джо Байдена активізує зусилля для відправки решти 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до інавгурації Дональда Трампа. Пояснюється це побоюваннями, що після приходу Трампа в Білий дім поставки зброї можуть бути припинені.

Про це пише Politico.

Два анонімних представники адміністрації повідомили, що цей план є єдиним способом для Білого дому продовжувати постачання військового обладнання Україні в боротьбі з російською агресією.

Але є серйозні труднощі. Зазвичай доставлення боєприпасів і техніки до України займає кілька місяців після оголошення допомоги, тому все, що буде надіслано найближчими тижнями, ймовірно, не встигне прибути до інавгурації Трампа. Новий президент може зупинити постачання до того, як техніка буде доставлена.

Однією з основних проблем є те, що США можуть відправляти тільки те обладнання, яке вже є в наявності. Хоча виділені кошти покривають витрати Пентагону, все залежить від того, як швидко нові артилерійські снаряди та зброя будуть вироблені або чи укладуться контракти на їх заміну.

“Ми щомісяця відправляємо все, що може виробляти промисловість, але проблема в тому, що ви можете відправляти ці речі лише в міру їх виробництва. Адміністрація могла б зануритися в запаси і відправити обладнання швидше, але неясно, чи захоче Пентагон це робити, оскільки це вплине на його власну готовність”, — сказав Марк Кансіан, колишній співробітник бюджетного відділу Міноборони, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Як пише видання, залишки від квітневого пакету допомоги, що становлять 61 мільярд доларів, поділені на два блоки: 4,3 мільярда доларів для поповнення запасів і 2,1 мільярда доларів для закупівлі нових озброєнь у американських оборонних компаній.

Видання також зазначає, що Трамп та новообраний віце-президент Джей-Ді Венс критикували адміністрацію Байдена за те, що вона витрачає мільярди доларів на військову допомогу Україні, у той час як загальна сума внеску Європи змогла лише зрівнятися з сумою, яку виділив Вашингтон.

“Перше, що він зробить, це згорне допомогу Україні. Я б очікував, що він зробить з цього велике шоу. Він скаже: “Обіцянка виконана”, але він збирається припинити це раніше, я в цьому впевнений”, — вважає Джим Таунсенд, колишній високопосадовець Пентагону з питань НАТО і Європи за часів адміністрації Обами.

Також однією з важливих проблем є відмова Байдена дозволити Україні використовувати зброю, надану США, для ударів вглиб Росії.

Водночас у Сенаті все ще існує значна підтримка республіканців щодо продовження допомоги Україні, і сенатор Роджер Вікер (республіканець, штат Міссісіпі), ймовірний наступний голова Сенатського комітету з питань збройних сил, минулого місяця надіслав Байдену листа, в якому закликав його прискорити поставки обладнання для України і прискорити американське виробництво до кінця свого терміну, щоб швидко підтримати Україну в майбутній боротьбі.