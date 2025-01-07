Перед завершенням свого президентського терміну Джо Байден прагне максимально забезпечити Україну військовою допомогою. Частина коштів залишиться для ухвалення рішень новою адміністрацією США.

Про це повідомляє Associated Press.

Ця заява буде зроблена під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини в четвер, де він зустрінеться з представниками близько 50 країн, які підтримують Україну у війні проти російської агресії.

За словами двох високопосадовців у сфері оборони, пакет буде «суттєвим», хоча й не охопить усі $4 мільярди, які залишилися в межах виділеного Конгресом бюджету для України.

“Очікується, що на наступну адміністрацію залишиться більше ніж кілька мільярдів доларів, щоб вона також могла підтримати Україну, якщо вирішить це зробити”, – зазначив один із посадовців під час брифінгу.

Наразі Україна веде другий етап наступу в Курській області росії, одночасно стикаючись із масованими ракетними ударами та наступами з боку рф. Обидві сторони прагнуть укріпити свої позиції для потенційних переговорів перед інавгурацією нового президента США Дональда Трампа 20 січня.

Заступник міністра оборони США підкреслив, що Байденівська адміністрація вже провела консультації з командою Трампа для передачі ключових питань, пов’язаних із допомогою Україні.

“Ми спілкувалися з перехідною командою, щоб обговорити всі питання, які, на нашу думку, є важливими”, – додав чиновник.

Подорож Ллойда Остіна до авіабази Рамштайн стане його останньою зустріччю з коаліцією, яку він створив для підтримки України після російського вторгнення в лютому 2022 року. Загалом ця група держав надала понад $126 мільярдів військової допомоги, включаючи боєприпаси, винищувачі, системи ППО, протидронові засоби та танки.

“США вже внесли $66 мільярдів у цей загальний обсяг допомоги”, – повідомив чиновник.

Новий пакет, який буде оголошено в четвер, надійде із вже наявних запасів, з акцентом на доставку більшості обладнання ще до інавгурації Трампа.

Наприкінці грудня адміністрація Байдена вже оголосила про окремий пакет допомоги на суму $1,25 мільярда. Це частина серії заходів, спрямованих на максимальне забезпечення України необхідним обладнанням перед завершенням терміну повноважень чинного президента. Високопосадовці відзначили, що 80–90% усього обладнання, обіцяного Україні зі стратегічних запасів США, вже було доставлено.