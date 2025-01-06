Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти Росії, спрямовані на обмеження її нафтових доходів. Це передбачає введення санкцій проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається за ціною, яка перевищує встановлену Заходом граничну суму у 60 доларів США за барель.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Очікується, що новий пакет санкцій буде значним, і, ймовірно, включатиме заходи проти осіб, причетних до діяльності мереж, що продають нафту за цінами, які перевищують зазначену межу.

За інформацією джерел, Росія використовує так званий “тіньовий флот” із застарілих суден для обходу санкцій. Багато з цих кораблів є менш безпечними і мають високий ризик розливу нафти, зазначають експерти.

Ці заходи вводяться на фоні посилення підтримки України адміністрацією Байдена до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня. Водночас, поки неясно, як Трамп планує змінити підхід до санкцій проти Росії.