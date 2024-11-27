Про це повідомляє Reuters.

Журналісти, посилаючись на високопосадовця з адміністрації Байдена, повідомили про тиск США на Україну з метою зниження мобілізаційного віку до 18 років.

“Зараз потрібна робоча сила. Росіяни справді мають прогрес, стабільно просуваються на сході, і починають відтісняти українські сили на Курському напрямку… Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати значне значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою сьогодні”, — йдеться у заяві.

Чиновник наголосив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни з РФ.