Нещодавно у Львівській області зафіксували порушення прав дітей у притулку, що підпорядкований Службі у справах дітей Львівської ОВА. Адміністрація закладу почала маніпулювати інформацією, щоб уникнути відповідальності за виявлені порушення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що серед основних проблем — неналежні умови перебування дітей, порушення терміну перебування у притулку, відсутність медичного контролю, а також відсутність належних документів на переміщення дітей до ізолятора.

Лубінець зазначив, що умови в закладі не відповідають вимогам законодавства, яке вимагає забезпечення безпечних і гуманних умов для дітей. Він підкреслив, що перебування дітей у притулку не може перевищувати 90 днів, однак деякі з них залишаються там понад два роки через бездіяльність відповідальних органів.

“Законодавство чітко регламентує, що термін перебування дітей у притулку не має перевищувати 90 днів. Тому перебування дітей понад 2 роки у притулку свідчить про бездіяльність відповідальних органів, і це є задачею держави вирішити проблему”, — пише Лубінець.

За його словами, прийняття дітей до закладів під час евакуації не повинно бути виправданням для зупинки процесу пошуку родин для дітей і їхнього майбутнього в родині. Законодавство передбачає, що кожна область, включаючи Львівську та Запорізьку, має розвивати сімейні форми виховання.

Крім того, він підкреслив, що заклад не має чинного договору хоча б із одним закладом охорони здоров’я або власної медичної ліцензії на провадження медичної практики, що ставить під загрозу життя і здоров’я вихованців. Він також звернув увагу на те, що діти були переміщені до ізолятора без належних медичних висновків.

“Підстави переміщення дітей до ізолятора та відмежування їх від інших підопічних — не зафіксовані в медичній документації. Відкритим залишається запитання: на підставі яких медичних висновків дітей відправляли до ізолятора та чому? Діти свідчили, що поміщення в ізолятор є формою покарання”, — зазначає омбудсмен.

Лубінець наголошує, усі вищезазначені факти є прямими порушеннями прав дитини, закріпленими в законодавстві. Викликає обурення свідоме спотворення інформації в соціальних мережах, зокрема використання дітей для покращення іміджу притулку.