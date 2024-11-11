Про це повідомляє Reuters.

Я очікую, що США залишаться поруч із такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги над вторгненням (російського диктатора Володимира, ред.) Путіна”, заявив Гілі.

Міністр зазначив, що Трамп розуміє важливість альянсів, таких як НАТО, для міжнародної безпеки.

Відповідаючи на запитання про можливі зміни в підтримці України після виборів у США, Гілі зазначив: “Президент Трамп визнає, що країни отримують безпеку через силу, як і такі альянси, як НАТО”.

Він також додав, що хоча європейські країни повинні збільшувати свої витрати на оборону, США продовжать підтримувати НАТО, адже альянс має вирішальне значення для запобігання подальшим конфліктам у Європі.

“Я не очікую, що США відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість альянсу і необхідність запобігання подальшим конфліктам у Європі”, додав Гілі.