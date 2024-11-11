Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловив упевненість, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зберігатиме підтримку НАТО та України в її боротьбі з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

“Я очікую, що США залишаться поруч із такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги над вторгненням (російського диктатора Володимира, — ред.) Путіна”, — заявив Гілі.

Міністр зазначив, що Трамп розуміє важливість альянсів, таких як НАТО, для міжнародної безпеки.

Відповідаючи на запитання про можливі зміни в підтримці України після виборів у США, Гілі зазначив: “Президент Трамп визнає, що країни отримують безпеку через силу, як і такі альянси, як НАТО”.

Він також додав, що хоча європейські країни повинні збільшувати свої витрати на оборону, США продовжать підтримувати НАТО, адже альянс має вирішальне значення для запобігання подальшим конфліктам у Європі.