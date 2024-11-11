Про це повідомляє Reuters.
“Я очікую, що США залишаться поруч із такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги над вторгненням (російського диктатора Володимира, — ред.) Путіна”, — заявив Гілі.
Міністр зазначив, що Трамп розуміє важливість альянсів, таких як НАТО, для міжнародної безпеки.
Відповідаючи на запитання про можливі зміни в підтримці України після виборів у США, Гілі зазначив: “Президент Трамп визнає, що країни отримують безпеку через силу, як і такі альянси, як НАТО”.
Він також додав, що хоча європейські країни повинні збільшувати свої витрати на оборону, США продовжать підтримувати НАТО, адже альянс має вирішальне значення для запобігання подальшим конфліктам у Європі.
“Я не очікую, що США відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість альянсу і необхідність запобігання подальшим конфліктам у Європі”, — додав Гілі.
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