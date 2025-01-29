Адміністрація президента США Дональда Трампа частково відмовилася від розпорядження про припинення майже всіх програм зовнішньої допомоги. Виняток зробили для гуманітарних проєктів, пов’язаних із порятунком життя.

Про це повідомляє The New York Times.

Державний секретар США Марко Рубіо у записці федеральним агентствам та одержувачам допомоги вказав, що такі програми мають “продовжувати або відновлювати роботу, якщо вони були припинені”.

За даними ЗМІ, йдеться про надання життєво важливих ліків, медичних послуг, їжі, притулку та засобів для існування.

Водночас The Washington Post зазначає, що багато гуманітарних організацій, які отримали розпорядження, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.