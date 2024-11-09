Старший радник Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що майбутня адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні окупованих Росією територій.

Про це він розповів в ефірі програми “Вікенд” на BBC World Service, повідомляє ВВС.

Ланза, який займає посаду радника Трампа з 2016 року і є стратегом Республіканської партії, зазначив, що адміністрація Трампа планує звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням представити своє “реалістичне бачення миру”.

“І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозно ставиться до цього…”, – додав радник.

Щодо інших окупованих територій на сході України Ланза конкретно не висловлювався, але підкреслив, що повернення Криму є нереалістичним і не є метою Сполучених Штатів. Водночас варто зазначити, що Україна ніколи не зверталася до США з проханням відправити своїх військових для участі у бойових діях проти Росії; мова йшла виключно про військову допомогу.

Ланза висловив повагу до українського народу, назвавши його мужнім і хоробрим. Однак, за його словами, головний пріоритет США — це встановлення миру і припинення кровопролиття. Він закликав Україну до відвертої розмови про реалістичні кроки для досягнення миру, а не лише перемоги.

Також Ланза критикував підтримку, яку надала адміністрація Байдена-Гарріс та європейські країни Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Він заявив, що на початку конфлікту європейські держави та Байден не забезпечили Україну достатніми можливостями та зброєю для перемоги, а також не зняли обмеження, необхідні для досягнення успіху.