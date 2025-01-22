Лінду Лі Фаган, першу жінку-адміралку в історії Берегової охорони США, звільнили з посади. Це стало однією з перших дій президента Дональда Трампа на посаді

Про це пише The New York Times та Reuters.

Лінда Фаган очолила Берегову охорону в червні 2022 року. Крім звання першої жінки на цій посаді, вона також була другою в цій службі серед випускників академії.

Виконуючий обов’язки міністра внутрішньої безпеки Бенджамін Хаффман підтвердив, що Фаган була звільнена після “довгої та видатної кар’єри”.

Проте, за словами високопоставленого чиновника Департаменту внутрішньої безпеки, рішення пов’язане з “недоліками в керівництві, оперативними провалами та нездатністю досягти стратегічних цілей”.

Однією з причин звільнення стала “надмірна” увага Фаган до питань різноманітності, справедливості та інклюзії.

Водночас конгресмен-демократ Рік Ларсен назвав це рішення “помилковим” і таким, що може зашкодити ефективності Берегової охорони.

Раніше Берегову охорону перевіряли через численні скарги на сексуальне насильство в академії. Більше десятка колишніх студентів звинувачували навчальний заклад у безкарності для винних у сексуальному насильстві.

Міністерство внутрішньої безпеки та сама Фаган відмовилися від коментарів щодо звільнення. Тимчасово обов’язки адмірала виконує Кевін Ландей.