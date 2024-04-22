НАБУ і САП завершили розслідування стосовно адвокатки, яка підбурила свого підзахисного до надання неправомірної вигоди суддям Сумського апеляційного суду за ухвалення рішення на його користь.

Про це повідомляє НАБУ у своєму Telegram.

За даними слідства, захисниця ще у 2021 році запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові неправомірну вигоду у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати вирок першої інстанції, яким підзахисного засудили до 4 років позбавлення волі.

“Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі“, – йдеться у повідомленні.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190.