Джек Сміт очолював два окремі розслідування: одне стосувалося спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року, інше — його можливого неналежного поводження з секретними документами. Обидва провадження завершилися висуненням обвинувачень, які згодом були відхилені через політику Міністерства юстиції, що забороняє судові переслідування чинного президента.

У листі на адресу генерального прокурора Мерріка Гарленда адвокати Трампа закликали припинити публікацію звіту, передавши його стороні захисту.

“У цьому листі вони стверджують, що Джек Сміт не мав юридичних підстав для підготовки звіту, оскільки його призначення було неконституційним і політично вмотивованим”, – йдеться у повідомленні.

Юридична команда Трампа отримала чернетку звіту ще на вихідних. Проте деталі документа залишаються невідомими, оскільки Міністерство юстиції поки не прокоментувало цей запит.

Федеральні правила вимагають, щоб спеціальний прокурор після завершення роботи представив звіт до Міністерства юстиції. Раніше Меррік Гарленд заявляв про намір оприлюднювати такі звіти. Проте нині їхня публікація опинилася під питанням.

Дональд Трамп, як і раніше, заперечує будь-які правопорушення та стверджує, що справа проти нього є політичною атакою.