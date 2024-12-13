7 квітня співробітник УДО, перебуваючи під впливом алкоголю та наркотиків, чіплявся до пасажирів фунікулера, а потім силою штовхнув неповнолітнього хлопця у вікно. Підліток отримав смертельний поріз шиї. Зараз адвокати підозрюваного намагаються зірвати судовий процес, не дозволяючи справі рухатись вперед.

Про це повідомила Олена Овчаренко у Instagram.

У соцмережі вона написала, що захист підозрюваного зірвав вже 4 засідання суду, а допит свідків зупинився. Зокрема, неповнолітній свідок укотре прийшов на допит, але засідання знову відклали.

“Перед вами вбивця та його родичі, які за вбивство дітей. Це Косов Артем, який зі зброєю під дією наркотиків та алкоголю жорстко та на очах у інших дітей вбив неповнолітню дитину на станції фунікулера в квітні цього року. Мета ВБИВЦІ — втікти”, — йдеться у повідомленні.

За її словами, наразі адвокати ймовірного вбивці намагаються зірвати судовий процес та не дають рухатися справі вперед. Пані Олена зауважила, що Косов боїться розголосу та намагається уникнути справедливого покарання.

Вона закликала всіх, хто прагне добитися справедливості, активно підтримати родину загиблого.

“Ми будемо вдячні за пости, репости, коментарі та ГОЛОВНЕ приходьте під стіни суду. Наступне засідання 18.12.24 в 13.00 вул. Дегтярівська 31А Шевченківський районний суд”, — резюмувала Овчаренко.