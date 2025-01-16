Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для Збройних Сил України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

У ДБР не називають імʼя зловмисника, однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про родину Гринкевичів.

За даними слідства, організатором злочинної схеми став підприємець зі Львова. До оборудки він залучив свого сина та інших осіб.

Підконтрольні компанії у 2023 році уклали договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн. За цей період Міністерство отримало продукцію на суму близько 1,2 млрд грн.

Однак, як встановили експерти, поставлений одяг не відповідав технічним вимогам і був непридатним для використання. Це завдало державі збитків у розмірі 1 млрд 167 млн грн.

Членів злочинної організації затримали, а одного з фігурантів оголосили у міжнародний розшук.

Організатору схеми та його спільникам інкримінують створення і керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію незаконно здобутого майна (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Україну на хабарі попався відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який намагався купити керівника слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) за 500 тисяч доларів.