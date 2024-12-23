Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо подальшого тримання під вартою Романа Гринкевича, якого підозрюють у масштабних махінаціях із постачанням неякісного одягу для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Суспільне.

Рішенням суду, прийнятим 23 грудня, термін утримання під вартою подовжено до 21 січня 2025 року, а розмір застави зменшено до 302 мільйонів гривень. Інформацію підтвердив адвокат підозрюваного.

Ще раніше, 26 листопада, суд продовжив арешт батька підозрюваного, Ігоря Гринкевича, до 24 січня, встановивши заставу в розмірі 298 мільйонів гривень.

Передісторія справи

Слідство Державного бюро розслідувань встановило, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич разом із сином Романом та підконтрольними компаніями виграли 23 тендери Міністерства оборони України на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. За версією слідства, компанії не мали необхідних потужностей для виробництва військового обмундирування, що призвело до поставок неякісної продукції. Збитки для бюджету оцінюють у понад 1,2 мільярда гривень.

У жовтні 2023 року ДБР оголосило про завершення досудового розслідування, повідомивши, що підозрювані діяли як організована злочинна група.

Як повідомляло ДБР Ігор Гринкевич пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі 500 тисяч доларів за повернення вилученого майна. За цей злочин йому було висунуто окреме обвинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у розмірі понад 429 мільйонів гривень.

Роман Гринкевич тривалий час переховувався, але його затримали в Одесі 22 січня 2024 року під час спроби виїхати за кордон.

Реакція державних установ

Міністерство оборони України подало заяву до ДБР із вимогою визнати його потерпілою стороною у справі. Також Міноборони оголосило про розірвання контракту з компанією “Трейд лайнс рітейл”, що постачала продукцію для ЗСУ і була пов’язана із Гринкевичем.

Львівська обласна рада в січні 2024 року скасувала меморандум із благодійним фондом HOPE.UA, який представляв Ігор Гринкевич. Згідно з угодою, фонд мав провести реставрацію приміщень обласної ради, однак через скандал співпраця була припинена.

Судові процеси тривають, а слідство намагається встановити повний обсяг збитків, завданих діями підозрюваних. Представники правоохоронних органів зазначили, що справа має особливе значення, оскільки йдеться про підрив обороноздатності країни під час війни.