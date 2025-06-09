Постраждалі після російської атаки в Луцьку 6 червня: стан та деталі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Станом на 9 червня у Луцькій міській клінічній лікарні залишаються двоє з п’яти постраждалих, які отримали травми внаслідок нічної комбінованої атаки Російської Федерації 6 червня. Про це повідомив заступник генерального директора медичного об’єднання Луцької громади Андрій Смольянінов.
Одна з пацієнток перебуває у травматологічному відділенні, де їй діагностували травму руки та осколкові поранення. Інший постраждалий знаходиться в палаті інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані. За словами Андрія Смольянінова, у пацієнта виявлено складне уламкове поранення живота.
Деталі російської атаки у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині було спрямовано 15 безпілотників та шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували на кількох вулицях, зокрема, постраждали житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, адміністративні будівлі та комерційні об’єкти.
Внаслідок цієї комбінованої атаки травмувалися 30 осіб. На жаль, 24-річна дівчина та 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники виявили під уламками однієї з секцій дев’ятиповерхового будинку на вулиці Озерецькій.
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