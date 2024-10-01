У Запорізькій області затримали чоловіка, який спробував убити одного з посадовців Мелітопольської міськради біля його дому. Як повідомляють слідчі, виконавець діяв за вказівкою ФСБ Росії, проте замах виявився невдалим — посадовець залишився живим.

Про це повідомили СБУ та Запорізька обласна прокуратура.

Зловмисник чатував на посадовця у під’їзді житлового будинку, маскуючись під комунальника, який нібито проводив технічні роботи. Він завдав жертві кілька ударів молотком по голові, проте, незважаючи на важкі травми, потерпілий вижив.

Як стало відомо, нападником виявився рецидивіст, який мешкав на тимчасово окупованій території в Мелітополі. До уваги окупантів він потрапив ще до повномасштабного вторгнення, відбуваючи покарання в російській в’язниці за умисне вбивство.

За даними слідства, в червні 2024 року чоловік добровільно погодився на співпрацю з російськими спецслужбами, після чого пройшов курс підготовки в навчальному центрі ФСБ РФ. Під керівництвом інструкторів його навчали стрілецькій підготовці, ножовому бою та методам конспірації. Після завершення курсу він отримав завдання вбити посадовця, який проживав у Запоріжжі.

Прибувши в місто під виглядом переселенця, чоловік почав стежити за своєю ціллю, вивчаючи місця проживання та маршрути пересування. Щоб уникнути викриття, він часто змінював адреси орендованих квартир, а зв’язок з кураторами підтримував через анонімний чат із використанням вигаданих нікнеймів.

Після невдалого нападу злочинець планував утекти на тимчасово окуповані території через Європейський Союз, використовуючи одну з «схем для ухилянтів» для перетину кордону.

СБУ зазначає, що за виконання замаху росіяни обіцяли йому передати будинок у Мелітополі, який був залишений місцевими мешканцями через окупацію.