Розслідування авіакатастрофи в Ахмедабаді: одночасне відключення двигунів

Як повідомляє медіа BBC

Попереднє розслідування авіакатастрофи в Ахмедабаді, що призвела до загибелі 241 пасажира, виявило, що обидва двигуни літака одночасно переключилися з робочого стану на вимкнений. Цю інформацію наводить звіт Бюро з розслідування авіаційних подій (AAIB).

У документі зазначається, що перемикачі пального двигунів змінили своє положення з “Працювати” на “Вимкнено” з інтервалом всього в одну секунду, що призвело до швидкої втрати тяги. На момент аварії один з двигунів намагався відновити тягу, тоді як інший був знову запалений, але тяга ще не відновилася.

Згідно зі звітом, двигун зміг перезапуститися після переходу в режим відключення, але не зміг зупинити уповільнення літака. Голосові записи з кабіни пілотів зафіксували момент, коли один з пілотів запитав іншого, чому той “відрізав” паливо, на що другий заперечив.

На момент зльоту другий пілот керував літаком, а капітан спостерігав. Після цього перемикачі були повернуті у звичайне положення для польоту, що автоматично запустило процес повторного запалювання двигунів.

Перед вильотом екіпаж пройшов перевірку на здатність керувати літаком. Згідно зі звітом, обидва пілоти, які базувалися в Мумбаї, прибули до Ахмедабада за день до польоту і мали “достатній період відпочинку”.

Бюро розслідування авіаційних аварій (AAIB) також повідомляє, що роботи на місці катастрофи завершено, а уламки літака переміщено до безпечної зони поблизу аеропорту.

“Обидва двигуни були витягнуті з місця аварії та поміщені на зберігання в ангар в аеропорту.”

Крім того, були ідентифіковані компоненти, що “становлять інтерес для подальших досліджень”, і поміщені на зберігання.

Як зазначає BBC, перемикання в положення “Вимкнено” миттєво відключає двигуни та позбавляє їх пального. Це зазвичай відбувається, коли літак прибуває до місця призначення, але в звіті не вказано, що на борту стався подібний інцидент.

У звіті також йдеться, що зразки пального, взяті з резервуарів, які використовувалися для заправки літака, були “задовільними”. Експерти раніше зазначали, що забруднення пального могло бути фактором, що спричинило катастрофу. Відмова обох двигунів також могла бути наслідком забруднення пального або засмічення.

Деталі авіакатастрофи в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона, але, не набравши висоту, розбився поблизу житлових приміщень медичного коледжу.

На борту перебували 242 особи: 169 громадян Індії, 53 громадяни Великої Британії, сім португальців та один канадієць. Серед загиблих – колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат Віджай Рупані. Водночас стало відомо, що одна людина вижила – Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії.

Після падіння літака на територію студмістечка, щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмедабада були госпіталізовані, двоє з них – у критичному стані.

Загалом, за даними BBC, внаслідок інциденту загинули 260 людей, оскільки літак впав у густонаселеному районі.