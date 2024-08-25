У ніч на 25 серпня загарбницькі війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки на місцевий готель постраждали іноземні журналісти.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

Він зазначив, що мішенню ворога в місті став готель. Станом на 08:00 ранку відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами.

“Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії”, — уточнив Філашкін.

Також посадовець зазначив, що окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

“На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція”, — додав очільник Донецької ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські війська завдали удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Також агресор атакував Україну дев’ятьма ударними безпілотниками типу “Shahed” із мису Чауда – Крим. Вісім ворожих “Шахедів” були збили мобільними вогневими групами у Миколаївській області.