Для забезпечення безпечної діяльності аграріїв було прийнято кілька рішень щодо мобілізації.

Про це проінформував міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, зазначає Олег Кіпер.

15 червня відбувся Black Sea Security Forum. На заході обговорили запобіжні заходи, задля налагодженого експорту української продукції. Було прийнято рішення щодо мобілізації працівників агросектору.

Перше – існуючі бронювання автоматично продовжуються на три місяці без необхідності подавання документів.

Друге – тепер можна бронювати на 12 місяців замість шести.

Третє – для деяких професій, таких як трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати необхідну кількість працівників з отриманням погодження від військових.

За словами міністра, загальна норма бронювання становить до 50%, але для певних професій можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості. Він також зазначив, що на деяких напрямках кількість працівників зменшилась на близько 20%, що призвело до збільшення навантаження на решту колективу через мобілізацію багатьох працівників.

Міністр вважає, що найбільш потрібні в агросекторі та Збройних Силах є інженерні професії, такі як трактористи, машиністи та інженери елеваторного обладнання.