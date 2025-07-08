Як повідомляє CNN.

Після 18 років безуспішних спроб завагітніти, одна пара нарешті отримала можливість стати батьками завдяки технологіям штучного інтелекту.

Вони пройшли через численні курси екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), відвідуючи клініки репродуктивної медицини по всьому світу в надії на щасливий результат.

Процедура ЕКЗ включає вилучення яйцеклітини жінки та її запліднення спермою в лабораторних умовах, після чого ембріон імплантується в матку.

Однак у цій ситуації спроби виявилися безрезультатними через азооспермію – рідкісний стан, при якому в спермі чоловіка відсутні сперматозоїди, що призводить до чоловічого безпліддя. Зазвичай в зразку сперми міститься сотні мільйонів сперматозоїдів, але при азооспермії їх настільки мало, що навіть після тривалого пошуку під мікроскопом їх не вдається виявити.

Пара, яка вирішила залишитися анонімною, звернулася до Центру репродуктивної медицини Колумбійського університету, щоб спробувати новий підхід.

Цей метод, відомий як STAR, використовує штучний інтелект для виявлення та вилучення прихованих сперматозоїдів у чоловіків, які раніше вважали, що у них їх немає. Чоловік лише залишив зразок сперми для медичної команди.

“Ми не покладали великих надій після стількох розчарувань,”

Дослідники проаналізували зразок за допомогою AI-системи, виявивши три приховані сперматозоїди, які використали для запліднення яйцеклітин дружини методом ЕКЗ. Це призвело до першої успішної вагітності, досягнутої за допомогою методу STAR.

Очікується, що дитина народиться у грудні.

“Мені знадобилося два дні, щоб повірити, що я справді вагітна. Я досі прокидаюся вранці і не можу повірити, чи це правда. Я не вірю, що вагітна, поки не бачу УЗД.”

Штучний інтелект значно просунув сферу репродуктивної медицини в США: дедалі більше клінік використовують AI для оцінки якості яйцеклітин або скринінгу здорових ембріонів під час ЕКЗ. Хоча дослідження тривають, AI вже робить прориви у лікуванні чоловічого безпліддя.

Доктор Зев Вільямс, директор Центру репродуктивної медицини Колумбійського університету, разом із колегами п’ять років розробляв метод STAR для виявлення та вилучення сперматозоїдів у чоловіків з азооспермією.

Він поділився вражаючими результатами системи:

“Пацієнт надав зразок, і висококваліфіковані техніки шукали сперматозоїди два дні, але не знайшли жодного. Ми застосували AI-систему STAR, і за годину вона виявила 44 сперматозоїди. Тоді ми зрозуміли, що це справжній прорив, який змінить життя пацієнтів.” – Доктор Зев Вільямс

Система STAR підключається до мікроскопа через високошвидкісну камеру та потужну оптичну технологію, скануючи зразок і роблячи понад 8 мільйонів знімків за менше ніж годину, щоб виявити сперматозоїди.

Вона миттєво ізолює знайдені сперматозоїди у маленькі краплі середовища, що дозволяє ембріологам вилучати клітини, які раніше було неможливо побачити неозброєним оком.

“Це як шукати голку в тисячі копиць сіна, але робити це швидко, делікатно і без шкоди для сперматозоїдів, які потім можна використати для запліднення яйцеклітини.” – Доктор Зев Вільямс

Він також зазначив, що замість звичних сотень мільйонів сперматозоїдів у зразку, у таких пацієнтів може бути лише два чи три, але завдяки точності системи STAR і майстерності ембріологів навіть ці небагато клітин можна успішно використати для запліднення.

За оцінками, чоловіча причина безпліддя становить до 40% випадків у США, а близько 10% чоловіків з безпліддям мають азооспермію.

“Це часто дуже болісний і несподіваний діагноз. Більшість чоловіків з азооспермією почуваються здоровими, їхня сексуальна функція не порушена, а сперма виглядає нормальною. Але під мікроскопом замість сотень мільйонів сперматозоїдів видно лише клітинні уламки.” – Доктор Зев Вільямс

Традиційне лікування включає хірургічне вилучення сперматозоїдів безпосередньо з яєчок, що є інвазивною процедурою з ризиком ускладнень і болем.

Інші варіанти лікування можуть включати гормональні препарати, але вони ефективні лише при гормональному дисбалансі. Якщо інші методи не допомагають, парам пропонують використовувати донорську сперму.

Метод STAR відкриває нові можливості для таких пар.

“Це була командна робота, і всіх мотивувало те, що тепер можна допомогти парам, які раніше не мали такої можливості.” – Доктор Зев Вільямс

Наразі метод доступний лише у Центрі репродуктивної медицини Колумбійського університету, але дослідники планують опублікувати результати і поширити технологію в інших клініках. Вартість процедури становить близько 3000 доларів.

Доктор Вільямс зазначив, що безпліддя – це давня проблема людства, і дивовижно, що сучасні технології допомагають її вирішувати.

Інші дослідники також застосовують AI для пошуку сперматозоїдів у чоловіків з азооспермією. Наприклад, канадська команда створила модель, яка автоматизує і прискорює цей процес.

“AI ідеально підходить для цього, бо вчиться розпізнавати форму і характеристики сперматозоїда, допомагаючи швидко і точно знаходити потрібні клітини.” – Доктор Севан Гело, Mayo Clinic

Штучний інтелект також використовується для оцінки якості яйцеклітин, прогнозування успішності ЕКЗ та персоналізації лікування, що робить процес більш ефективним і менш стресовим для пацієнтів.

“AI не створює сперматозоїдів, а допомагає знаходити рідкісні, життєздатні клітини, які майже невидимі. Це прорив, бо AI підсилює людську експертизу – і це майбутнє репродуктивної медицини.” – Доктор Еймі Айвазаде, репродуктивний ендокринолог

Проте деякі експерти застерігають, що поспішне впровадження AI у репродуктивну медицину може створити хибні надії, адже технології потребують додаткової валідації і не можуть замінити людський фактор.

“Метод STAR потребує подальшої перевірки, і ембріологи все одно мають вручну вилучати сперматозоїди для запліднення яйцеклітини.” – Доктор Джанпієро Палермо, Weill Cornell Medicine

Він також підкреслив, що деякі чоловіки можуть взагалі не мати сперматозоїдів, незалежно від того, чи їх шукають люди, чи машини.