Подкасти та ШІ чат-боти – нові лідери новин у США у 2025 році

Про це Інститут дослідження журналістики Reuters у щорічному звіті

Подкастери, зокрема Джо Роган, а також чат-боти на основі штучного інтелекту, стають дедалі популярнішими джерелами новин для американців. Це підтверджують результати щорічного звіту Інституту дослідження журналістики Reuters.

Після інавгурації Дональда Трампа на другий термін у січні 2025 року, більшість американців вперше в історії почали отримувати новини переважно через соціальні мережі та відеоплатформи, а не через традиційні медіа, такі як телебачення чи новинні сайти.

Серед найвідоміших подкастерів, які стали популярними джерелами новин, можна виділити Джо Рогана, Такера Карлсона, Меґін Келлі, Кендейс Оуенс, Бена Шапіро, а також лівих коментаторів Браяна Тайлер Коена і Девіда Пакмана. Згідно з опитуванням, 20% американців отримували новини або коментарі від Рогана, а 14% – від Такера Карлсона.

Звіт ґрунтується на онлайн-опитуванні близько 100 000 осіб у 48 медіаринках США. Особливо помітна тенденція серед молоді до 35 років, яка в основному отримує новини через соціальні мережі та відеосервіси: 44% людей віком 18–24 років вважають ці платформи основними джерелами інформації.

Крім того, роль штучного інтелекту в новинній сфері зростає. Серед молоді до 25 років 15% щотижня отримують новини за допомогою чат-ботів, серед яких найпопулярнішими є ChatGPT, Google Gemini та Meta AI.

Незважаючи на популярність інфлюенсерів, респонденти часто вказують на них і політиків як на джерела дезінформації. У США політики вважаються головним джерелом неправдивих новин.

“70% американців заявили, що не впевнені, чи можуть відрізнити правду від фейків в інтернеті.” – Reuters Institute

Звіт також зазначає, що чат-боти зменшують кількість переходів на новинні сайти, що викликає занепокоєння у видавців. Текст залишається основним форматом споживання новин у світі, але близько третини людей віддають перевагу відео, а 15% – аудіоформатам. Молодь значно частіше обирає саме відео чи аудіо.

Соцмережа X (колишній Twitter) стала найпопулярнішим джерелом новин у США – нею користуються 23% опитаних, що на 8% більше, ніж торік. Водночас конкуренти, такі як Threads, Bluesky і Mastodon, охоплюють менше 2% аудиторії.

Рівень довіри до новин у світі залишається стабільним на рівні 40% і не змінюється вже три роки поспіль.