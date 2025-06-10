Загроза британському кіно: ШІ викрадає сценарії для навчання моделей

Про це повідомляє The Guardian.

Компанії, що займаються штучним інтелектом, викрадають 130 000 сценаріїв фільмів і телепередач, які захищені авторським правом, для навчання своїх моделей. Це викликає “пряму загрозу” для британського кіноіндустрії. Таку інформацію оприлюднив Британський інститут кіномистецтва у своєму звіті.

Звіт аналізує як переваги, так і ризики, пов’язані зі штучним інтелектом для британських індустрій кіно, телебачення, відеоігор та візуальних спецефектів. Основною проблемою, з якою стикається індустрія вартістю 125 мільярдів фунтів стерлінгів, є використання інтелектуальної власності для навчання моделей ШІ без дозволу або оплати правовласникам.

Креативні індустрії Великої Британії виступають за запровадження режиму “явної згоди”, який зобов’язував би компанії, що займаються ШІ, отримувати ліцензії та дозволи перед використанням контенту. Наразі уряд розглядає можливість введення таких законодавчих обмежень.

“ШІ пропонує значні можливості для екранного сектору, такі як прискорення виробничих процесів, демократизація створення контенту та розширення можливостей для нових голосів”, однак водночас він може “зруйнувати традиційні бізнес-моделі, витіснити кваліфікованих працівників і підірвати довіру громадськості до екранного контенту”. – Ріші Купленд, директор з дослідження та інновацій Британського інституту кіномистецтва

У звіті також зазначається, що завдання, які раніше виконували молодші працівники, такі як написання текстів, переклад та деякі технічні візуальні ефекти, тепер можуть бути автоматизовані, що призведе до втрати робочих місць для цих фахівців.

Крім того, звіт вказує на “критичний дефіцит” у навчанні ШІ, що викликано відсутністю доступу до ресурсів, особливо для фрилансерів у галузі.

Серед переваг використання ШІ виділяється можливість зниження бар’єрів для творців, незалежно від їхнього бюджету чи досвіду, що дозволить британським авторам створювати високоякісний контент з обмеженими ресурсами.

Звіт також містить рекомендації, серед яких:

створення ринку ліцензування та навчання у сфері інтелектуальної власності;

розробка “культурно інклюзивних інструментів ШІ, які матимуть попит на ринку”;

збільшення інвестицій у сектор;

підвищення кваліфікації кадрів.

Нагадаємо, нещодавно учасник гурту ABBA, музикант Б’єрн Ульвеус, поділився, що використовує штучний інтелект для створення нового мюзиклу. Він звертався до ШІ за допомогою під час творчого застою, порівнюючи це з співпрацею з іншим автором.