Аварія літака Air India біля аеропорту Ахмедабаду: понад 230 пасажирів на борту

Як пише медіа News18

Літак авіакомпанії Air India, що прямував до Лондона, зазнав аварії незабаром після зльоту поблизу аеропорту в Ахмедабаді, Індія. Цю інформацію підтвердила сама авіакомпанія через платформу Х.

Згідно з даними News18, на борту літака перебувало близько 232 пасажирів. На місці події спостерігається густий дим, але причини катастрофи поки що не встановлені.

Як повідомляє The Times of India, літак був заправлений великою кількістю пального для тривалої подорожі, що могло сприяти посиленню вибуху та пожежі. Для проведення рятувальних операцій на місце аварії були направлені кілька пожежних машин і бригад швидкої допомоги.

На даний момент офіційної інформації про постраждалих немає. За даними диспетчерської служби поліції штату Гуджарат, на борту літака знаходилося 242 особи.

Ця новина продовжує оновлюватися, і деталі події будуть повідомлені згодом.