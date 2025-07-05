Вибухи на Хмельниччині під час повітряної тривоги 5 липня 2025

Як повідомляють Повітряні сили України в Telegram
5 липня на Хмельниччині під час оголошення повітряної тривоги, що розпочалася о 17:36, було зафіксовано звуки вибухів. Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.
У той же час, о 17:36, Повітряні сили України оголосили про ракетну небезпеку, що охопила всю територію країни. Відомо, що в повітря піднявся літак МіГ-31К.
О 17:40 Повітряні сили України повідомили, що ракета рухається в бік Старокостянтинова, що викликало занепокоєння серед населення.
Ситуація залишається під контролем, і місцеві жителі отримують актуальну інформацію про розвиток подій.
“Ситуація в регіоні потребує пильної уваги, і ми закликаємо всіх дотримуватись заходів безпеки.”
Також варто зазначити, що незабаром на Хмельниччині планується зміна порядку оголошення повітряних тривог, що має на меті покращення інформування населення про загрози.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Українська протиповітряна оборона знищила 292 з 322 безпілотників під час атаки російських військ у ніч на 5 липня.
- У Ялті на окупованому Криму не оголошують повітряні тривоги, попри атаки на військові об’єкти. Активісти звинувачують окупантів у пріоритеті пропаганди над безпекою.
- Українські безпілотники завдали удару по заводу “Енергия” в Росії, зупинивши виробництво військової техніки.