Скасування рейсів до Перської затоки через конфлікт Ізраїлю та Ірану

Про це повідомляє Bloomberg.

Авіакомпанії з США та Європи почали скасовувати рейси до країн Перської затоки через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також через можливу участь США в атаках на іранські ядерні об’єкти. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, American Airlines та Finnair Oyj призупинили свої щоденні рейси до Дохи, United Airlines тимчасово зупинила польоти до Дубая, Air France-KLM скасувала кілька рейсів у Дубай, а British Airways призупинила польоти до Бахрейну до кінця місяця. Також Air Canada припинила рейси в Дубай.

Це перший випадок за останні 20 місяців, коли найбільші авіаційні хаби Перської затоки зазнали масових скасувань рейсів. Раніше обмеження стосувалися переважно територій навколо Ізраїлю та маршрутів, які могли бути під загрозою іранських ракет.

Ці безпрецедентні заходи свідчать про зростаюче занепокоєння щодо безпеки в регіоні, який зазвичай вважається стабільним. Тегеран погрожував завдати удару по американських базах у Перській затоці у разі втручання США, а також закрити Ормузьку протоку – важливий морський шлях для світової торгівлі нафтою.

Дубай і Доха є ключовими міжнародними авіаційними вузлами, що з’єднують США, Європу та Азію. Bloomberg підкреслює, що останні події посилюють побоювання щодо безпеки цивільних польотів над зонами конфлікту. Наприклад, у літака Emirates Boeing 777 виникли проблеми в Тегерані, а лайнер Azerbaijan Airlines, ймовірно, був уражений ракетою біля Грозного наприкінці 2024 року, що призвело до катастрофи в Казахстані з 38 загиблими.

В історії цивільної авіації вже траплялися трагічні інциденти, зокрема збиття літака Malaysia Airlines MH17 російською ракетою над Україною, внаслідок чого загинули 298 осіб.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки низка країн закрила свій повітряний простір над регіоном. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, хоча Іран запевняє, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.