Авіаційні обмеження через удари Ізраїлю по Ірану: закриття повітряного простору та скасування рейсів

Про це свідчать дані Flightradar24, пише Alarabiya English

13 червня авіакомпанії почали уникати польотів над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією у відповідь на ізраїльські удари по цілях в Ірані. Цю інформацію підтверджують дані Flightradar24, згідно з повідомленнями Alarabiya English.

Перевізники скасовували або перенаправляли рейси, щоб забезпечити безпеку своїх пасажирів та екіпажів. Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві був закритий, а системи протиповітряної оборони Ізраїлю переведені в стан підвищеної готовності через можливі удари у відповідь з боку Ірану. Ізраїльська авіакомпанія El Al Airlines оголосила про призупинення всіх рейсів до та з Ізраїлю.

Згідно з інформацією державних медіа, Іран також закрив свій повітряний простір. Під час початку атак над країною ще перебували літаки авіакомпаній Emirates, Lufthansa та Air India. Проте згодом Air India почала повертати або перенаправляти рейси з Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго та Лондона.

Ірак також призупинив роботу своїх аеропортів і закрив повітряний простір, що є важливим маршрутом для авіації між Європою та Перською затокою. Багато рейсів тепер перенаправляються через Центральну Азію або Саудівську Аравію.

Йорданія, яка межує з Ізраїлем та Іраком, також закрила свій повітряний простір. Організація OPSGROUP, що спеціалізується на інформації про ризики в авіації, попередила:

“Ситуація все ще нестабільна – операторам слід бути дуже обережними в регіоні на даний момент”.

Деякі рейси, що прямували до Дубая, були перенаправлені в інші міста. Наприклад, літак Emirates з Манчестера змінив маршрут на Стамбул, а Flydubai з Белграда – на Єреван. Flydubai також тимчасово скасувала рейси до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю. Інші авіакомпанії, такі як Qatar Airways, також скасували рейси до Дамаска.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдаючи ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Біньямін Нетаньягу

Внаслідок цих ударів загинули головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хоссейн Саламі та начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив про суворе покарання Ізраїлю за ці напади, а Міністерство закордонних справ Ірану заявило про право країни помститися за авіаудари, стверджуючи, що Ізраїль не зміг би здійснити ці удари без підтримки США.

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив будь-яку причетність Сполучених Штатів до ізраїльських атак на Іран.