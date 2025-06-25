Авіаудар по Куп'янську 24 червня: постраждалі та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

24 червня о 23:00 Куп’янськ у Харківській області зазнав авіаудару, внаслідок якого постраждали шестеро осіб. Про це повідомив начальник Куп’янської військової адміністрації Андрій Беседін.

Він зазначив, що двоє з поранених мають тяжкі травми, тоді як четверо отримали легкі ушкодження. Один з тяжко поранених отримав уламкове поранення, а інший – поранення склом.

Крім того, Беседін повідомив, що внаслідок влучання бомби згорів один з будинків.

“КАБ упав поряд із будинком, за два метри від нього. На сьогоднішній час виїзд ДСНС у Куп’янськ неможливий у зв’язку з щільним застосуванням FPV-дронів. Тому, на жаль, пожежу не погасили, і будинок згорів.” – Андрій Беседін

Варто зазначити, що 24 червня російські війська скинули вісім керованих авіаційних бомб на територію Куп’янська та його громади. Внаслідок цих атак було пошкоджено три багатоповерхові житлові будинки та два приватні домоволодіння.

Крім того, вчора в місті 76-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару дрону по його подвір’ю і був госпіталізований.