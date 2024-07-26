59-річний Пін Лі (Ping Li), громадянин США китайського походження, опинився в центрі гучного скандалу. Міністерство юстиції США звинуватило його у тривалій шпигунській діяльності на користь Китаю.

Про це повідомили у відомстві.

Лі, який проживає у Веслі-Чапел, штат Флорида, працював у великій американській телекомунікаційній компанії та міжнародній IT-фірмі після переїзду до США. За звинуваченнями, він співпрацював з Міністерством державної безпеки Китаю (МДБ) як агент і передавав різну інформацію, від даних про кібератаки до відомостей про заборонені релігійні рухи.

За даними слідства, у 2012 році Лі зібрав біографічні дані про особу, пов’язану з релігійним рухом Фалуньгун, і передав їх МДБ протягом тижня після отримання завдання. Фалуньгун, заборонений у Китаї з 1999 року, не входить до п’яти офіційно визнаних релігій країни через його ідеологічну опозицію до китайського уряду.

У 2015 році Лі нібито зібрав інформацію про свого роботодавця в телекомунікаційній сфері після відкриття компанією кількох офісів у Китаї. Він виконав це завдання упродовж трьох тижнів.

Після початку пандемії активність Лі значно зросла. З травня 2021 до червня 2022 року він виконав три запити МДБ. Один із них стосувався інформації про кібератаки на американські компанії, пов’язані з китайськими державними групами.

Працюючи в міжнародній IT-компанії, Лі нібито передав деталі навчальних матеріалів із кібербезпеки своєму роботодавцю, ймовірно, щоб МДБ могло розробити атаки, здатні обійти технічні та культурні захисні механізми.

Останній епізод шпигунської діяльності Лі датується червнем 2022 року. За даними слідства, він надав МДБ інформацію про власника нерухомості, де проживала особа, яка втекла з Китаю до США.

“Лі використовував різні анонімні онлайн-акаунти для спілкування зі МДБ і їздив до КНР для зустрічей із представниками спецслужби”, — заявили в Міністерстві юстиції США.