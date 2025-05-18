18 травня в Черкасах на Соборній площі відбулася акція під назвою «Не мовчи – полон вбиває», присвячена підтримці військовополонених та безвісти зниклих захисників України. Близько 200 людей, серед яких рідні, друзі військових, волонтери та небайдужі громадяни, зібралися з прапорами та плакатами, закликаючи водіїв сигналити на підтримку родин полонених.

Світлана, одна з учасниць акції, прийшла, щоб нагадати про свого чоловіка, який зник безвісти у листопаді 2024 року під час служби у 15-му мобільному прикордонному загоні «Сталевий кордон» на Курщині. Відтоді зв’язок із ним відсутній, і родина переживає важкі часи в очікуванні новин.

Катерина, дружина військового з того ж загону, поділилася, що її чоловік востаннє виходив на зв’язок у вересні 2024 року. Він зник безвісти після виконання бойового завдання, і за сім місяців родина не отримала жодної інформації про його долю, незважаючи на численні звернення до різних інстанцій.

Син Миколи та Єлизавети, який служив у «Азові» та захищав Маріуполь, перебуває в полоні вже три роки. Він потрапив у полон у травні 2022 року і нині знаходиться на лаві підсудних у Росії. Родина з болем чекає на його повернення, сподіваючись на позитивний результат.

Наталя, ще одна черкащанка, розповіла про свого сина-добровольця, який з перших днів повномасштабної війни пішов захищати Україну. Він також потрапив у полон, і вже третю весну родина його чекає, не втрачаючи надії на його повернення.

Катерина з Чорнобаю поділилася історією свого сина, який служив у 110-й бригаді і зник безвісти під час обстрілів в Авдіївці. Він отримав кілька поранень, був нагороджений «Золотим хрестом» та іншими відзнаками, але досі не повернувся додому, що викликає глибокий біль у родині.

Ольга, дружина військовослужбовця, розповіла, що її чоловік востаннє виходив на зв’язок у грудні 2024 року, після чого отримав статус зниклого безвісти. Вона разом із іншими родинами постійно шукає інформацію та бере участь у мирних акціях, щоб не забувати про своїх близьких.

Учасники акції підкреслюють важливість підтримки родин полонених і зниклих безвісти, а також необхідність не забувати про тих, хто досі не повернувся з війни. Вони сподіваються, що їхні близькі зможуть повернутися додому живими і здоровими в найближчий час.