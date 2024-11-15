Міністерство закордонних справ Росії пригрозило припинити діяльність місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції. У відповідь на ці заяви, українська компанія "Енергоатом" назвала такі дії Росії "актом ядерного тероризму", підкреслюючи, що це ставить під загрозу не лише безпеку України, а й усієї Європи.

Про це йдеться у заяві національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом”.

Згідно з повідомленням, причиною погроз з боку РФ стала риторика гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який заявив, що експерти залишатимуться на станції “до можливого заморожування війни”.

Натомість у Кремлі наголосили, що присутність місії на ЗАЕС можлива лише за їхнім дозволом.

У Енергоатомі підкреслили, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС — це результат домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, що передбачає постійний моніторинг українських ядерних об’єктів з метою запобігання потенційним інцидентам.

Ініціатива України щодо залучення міжнародних експертів є важливим кроком до підвищення рівня безпеки українських АЕС в умовах війни, додали в Енергоатомі.

“Погрози припинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС підтверджують, що Кремль не має намірів дотримуватися жодних норм міжнародного права. Захоплення ЗАЕС, розміщення там військових і техніки, обстріли критичної інфраструктури та маніпуляції з енергетичною безпекою є прямим підтвердженням ядерного тероризму Росії. Збереження роботи МАГАТЕ на ЗАЕС – це питання не лише безпеки України, а й світу. Міжнародна спільнота має забезпечити безперервний моніторинг і притягнути Росію до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.