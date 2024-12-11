29-річна уродженка Золочева Юлія Сенюк, відома під сценічним ім’ям Josephine Jackson, стала найбільш популярною актрисою контенту для дорослих серед українських користувачів PornHub у 2024 році.

Про це йдеться у звіті платформи.

Згідно з офіційною інформацією платформи, Josephine Jackson випередила росіянку Eva Elfie, яка зайняла друге місце, та американку Lana Rhoades, яка опинилася на третьому.

Юлія проживала в Золочеві до дев’ятого класу, після чого переїхала до Львова. У сферу фільмів для дорослих вона прийшла у 2018 році, і всі її зйомки проходять виключно за кордоном. Вона також залишається відкритою до спілкування з українськими ЗМІ та участі у телевізійних і стендап проєктах.

Окрім роботи в індустрії, Josephine Jackson активно займається благодійністю. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона організовує акції для збору коштів на допомогу Збройним силам України. Її діяльність зосереджена на реабілітації важкопоранених військових, зокрема, вона амбасадорка Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.

Цьогорічний результат став продовженням її популярності – у 2022 році вона посіла друге місце серед найпопулярніших запитів українців на PornHub.