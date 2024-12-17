Незабаром президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель, де зустрінеться з лідерами низки європейських країн. Головною темою обговорення стануть заходи для посилення обороноздатності України, геополітична підтримка та шляхи досягнення миру.

Про це президент України заявив під час спільної з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Львові.

Відповідаючи на питання про можливість відправки миротворчого контингенту, президент зазначив, що ця тема може обговорюватися, але акцент зроблено на інших пріоритетах.

“Головне, що нам потрібно зараз терміново посилити Україну і на полі бою, і політично, і геополітично. Як нам мати однаковий погляд на це посилення з усіма лідерами, насамперед Європи”, – підкреслив Зеленський.

Він також акцентував увагу на важливості об’єднання європейських країн для досягнення спільної мети – справедливого миру. Зеленський зауважив, що майбутній рік має стати вирішальним у цьому процесі.

“І тому питання може бути не тільки про контингент, також будуть питання, які Україна повинна знати. Це наші далекобійні можливості, максимальне фінансування нашого внутрішнього виробництва, наших сил, щоб підтримати Збройні сили”, – додав президент.

Зеленський також наголосив, що важливо, аби нова адміністрація Дональда Трампа в США почула консолідовану позицію Європи щодо підтримки України.