Про це пише Bloomberg.
“Що стало причиною такого різкого звороту? Не зміни в самій компанії, де попит на її автомобілі залишається нестабільним, а перспектива виглядає невизначеною. Швидше за все, це політичний крок Ілона Маска, який активно підтримав обраного президента Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії та взяв неофіційну роль у його адміністрації”, — пише видання.
Попри те, що попит на електромобілі Tesla залишається нестабільним, а перспективи компанії виглядають невизначеними, інвестори оцінюють агресивну політику Маска щодо підтримки Трампа та його близькість до нової адміністрації як важливі фактори для подальшого зростання.
Після виборів 5 листопада 2024 року акції Tesla піднялися на 73%, а за весь рік їх вартість зросла на 69%. Це призвело до додаткових $572 мільярдів до ринкової капіталізації компанії, яка тепер становить $1,4 трильйона, хоча в самій компанії не відбулося значних змін.
Навіть попри відому неприязнь Дональда Трампа до електромобілів, інвестори роблять ставку на те, що зв’язки Маска з адміністрацією Трампа полегшать процес розвитку Tesla, зокрема, у створенні повністю безпілотного автомобіля.
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