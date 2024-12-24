Менш ніж два місяці тому акції Tesla Inc. рухались до третього збиткового року за півтора десятиліття компанії на фондовому ринку. Однак після стрімкого зростання за останні сім тижнів акції раптово стали одними з найкращих у індексі S&P 500 у 2024 році. Проте цей успіх був зумовлений не результатами діяльності компанії, а тісними взаєминами Ілона Маска з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg.

“Що стало причиною такого різкого звороту? Не зміни в самій компанії, де попит на її автомобілі залишається нестабільним, а перспектива виглядає невизначеною. Швидше за все, це політичний крок Ілона Маска, який активно підтримав обраного президента Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії та взяв неофіційну роль у його адміністрації”, — пише видання.

Попри те, що попит на електромобілі Tesla залишається нестабільним, а перспективи компанії виглядають невизначеними, інвестори оцінюють агресивну політику Маска щодо підтримки Трампа та його близькість до нової адміністрації як важливі фактори для подальшого зростання.

Після виборів 5 листопада 2024 року акції Tesla піднялися на 73%, а за весь рік їх вартість зросла на 69%. Це призвело до додаткових $572 мільярдів до ринкової капіталізації компанії, яка тепер становить $1,4 трильйона, хоча в самій компанії не відбулося значних змін.

Навіть попри відому неприязнь Дональда Трампа до електромобілів, інвестори роблять ставку на те, що зв’язки Маска з адміністрацією Трампа полегшать процес розвитку Tesla, зокрема, у створенні повністю безпілотного автомобіля.