Близько сотні людей вийшли на акцію-перформанс "Не мовчи, полон вбиває" у центрі Запоріжжя, щоб висловити свою підтримку військовополоненим.

Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя.

На площі Маяковського у середмісті Запоріжжя, біля Фонтану Життя, зібралися рідні та близькі українських бранців, щоб взяти участь в акції. Серед присутніх була дружина військовополоненого Оксана, яка зазначила, що вже два роки немає жодного зв’язку зі своїм чоловіком.

“Вони їх кидають, перевозять. Ні листування, ні звʼязку ніякого немає. Хлопці кажуть, що похудав. В нього також немає здоровʼя, але він пішов. Я знаю, що він сильний, він все витримає. Він знає заради чого він там і заради чого ми тут. Я хочу закликати кожного українця, щоб кожен це памʼятав”, – розповідає дружина військового, що перебуває в полоні.

Серед учасників акції були також представники молодіжної організації “Центурія”. Їхній лідер, відомий під псевдонімом “Сталкер”, пояснив, що метою акції на підтримку військовополонених є об’єднання суспільства у боротьбі за звільнення полонених.