Біля місця проведення Глобального саміту миру, у місті Люцерн, відбулася акція, спрямована на привернення уваги до українців, які зараз перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила спілка українців у Швейцарії.

Акцію організувало товариство українців у Швейцарії спільно з товариством родин полонених. Приєдналися до акції близько двох сотень людей, які вимагали звільнення українців, яких незаконно утримують на території Тимчасово окупованої території та Російської Федерації.

“Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати сина. І, можливо, хтось розповість, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми їх шукаємо. Ми віримо, що цей саміт дійсно принесе результати”, – розповіла учасниця акції підтримки полонених.

Україна не буде робити жодних поступок щодо своєї незалежності, суверенітету та територіальної цілісності на шляху до досягнення миру, наголосив Андрій Єрмак, керівник ОП перед самітом.