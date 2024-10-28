Про це повідомляє Paper Kartuli.
У Тбілісі відбулася акція протесту на проспекті Руставелі, організована опозицією. Протестувальники висунули вимогу до уряду провести повторні парламентські вибори під контролем Міжнародної виборчої адміністрації.
Представники опозиції виступили з заявами, в яких засудили результати нещодавніх виборів та звинуватили владу в фальсифікаціях. Вони дали уряду 24 години на виконання своїх вимог, погрожуючи продовженням протестів у разі відмови.
За даними кореспондента Paper Kartuli, учасники акції покинули проспект Руставелі після виконання гімнів ЄС та Грузії.
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