Про акцію розповіли Радіо Свобода.

Як заявив співорганізатор акції на Староміській площі Праги Міхал Майзнер, цей виступ свідчить про підтримку пропозиції Естонії виділити щонайменше 0,25 ВВП від кожної країни ЄС на підтримку України. На його думку, таких заходів має бути достатньо, щоб змусити Росію відмовитися від війни, оскільки в цьому випадку Росія «економічно неспроможна вести війну».

“Сьогодні ми зібралися на Староміській площі. Це є ініціатива чеських активістів. І ми приєдналися до них. У нас є макет Росії – потвора, в якої в роті – розтрощені будівлі, які росіяни бомбардують і досі із цивільним населенням… А прапору Євросоюзу допоможе «естонський план» прогнати цю потвору від України, і для того, щоб Україна була обновлена і змогла розправити плечі”, – лідерка ініціативи «Голос України» Анастасія Сігнаєвська, учасниця протесту.

У рамках акції активісти розгорнули українські прапори, які «атакували» транспорт із зображенням «Z-Monster», що символізує агресивний російський режим та сили РФ, які розпочали вторгнення в Україну і які звинувачують у скоєнні масових військових злочинів як проти українських військових, так і проти цивільних. Сам банер із написом «План Естонії 0,25 ВВП зупинить Росію» «переміг» «Z-монстра».

Ініціатива Естонії передбачає надання Україні 120 мільярдів євро на рік військової допомоги, що, як очікується, перевищить щорічні витрати Росії на війну. Акція в Празі відбулася на тлі ухвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги Україні на 61 мільярд доларів.