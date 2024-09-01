Володимир Зеленський досі не підписав законопроєкт про підвищення акцизу на пальне з 1 вересня 2024 року. Таким чином закон не ввійшов у дію.

Про це повідомила народна депутатка.

Станом на 1 вересня законопроєкт № 11256-2 все ще чекає на підпис президента, куди був направлений 21 серпня. Закон мав набути чинності з 1 вересня, але Гончаренко подав постанову у Верховну Раду, що призупинила його розгляд на місяць.

«Через що її не міг підписати [спікер Верховної Ради Руслан] Стефанчук, а відповідно і президент. Ця постанова була провалена в Раді минулого тижня, що відкрило шлях до її підписання президентом, але принаймні поки що цього не відбулося», — написав депутат.

Ніна Южаніна зазначає, що оскільки закон не підписаний президентом і не набув чинності до 1 вересня, Зеленський зобов’язаний накласти на нього вето.