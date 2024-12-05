Данило Гетманцев

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, передає “Еспресо”.

“Піврічний наш законопроєкт, який складно проходив через комітети, але врешті-решт ми знайшли певний компроміс, хоча підвищили акцизи на 40 гривень з Нового року. Зросте вартість пачки цигарок приблизно на 40 гривень, і всі ці гроші підуть на армію”, зазначив Гетманцев.

Він також зауважив, що законопроєкт встановлює графік підвищення акцизних ставок до 2028 року, поступово доводячи їх до рівня 90 євро за тисячу сигарет, що є частиною зобов’язань України перед ЄС.