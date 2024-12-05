Гроші від підвищення акцизів на тютюнові вироби будуть спрямовані на фінансування армії.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, передає “Еспресо”.

“Піврічний наш законопроєкт, який складно проходив через комітети, але врешті-решт ми знайшли певний компроміс, хоча підвищили акцизи на 40 гривень з Нового року. Зросте вартість пачки цигарок приблизно на 40 гривень, і всі ці гроші підуть на армію”, — зазначив Гетманцев.

Він також зауважив, що законопроєкт встановлює графік підвищення акцизних ставок до 2028 року, поступово доводячи їх до рівня 90 євро за тисячу сигарет, що є частиною зобов’язань України перед ЄС.