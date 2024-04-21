Учасники мітингу вимагали скасувати запрошення Співакова на тій підставі, що його приїзд служить пропагандистським цілям або “відбілюванню” путінської Росії. Учасники мітингу також звернули особливу увагу народу Південної Кореї на ворожу політику режиму Путіна щодо Південної Кореї та надання військової допомоги КНДР.
“Наша акція пройшла біля хмарочоса Lotte Tower, де 8 травня у концертному залі Lotte Concert Hall має виступити Співаков. Його запрошено до Сеулу для участі у міжнародному музичному фестивалі”, – сказав учасник мітингу.
Раніше активістам вдавалось досягти мети і відмінити попередньо заплановані виступи російських артистів. За таких умов запрошення до Сеула російського артиста Співакова не є доречним. Група VoicesInKorea планує провести ще кілька подібних акцій у Сеулі.
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